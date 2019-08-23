Kupa onuruna koleksiyon

Longines Uluslararası Yarış Festivali kapsamında gerçekleşecek ve etkinliğin en önemli yarışı olarak ön plana çıkan Longines Topkapı Kupası onuruna, özel bir fincan koleksiyonu tasarlandı. 8 Eylül’de yapılacak at yarışı öncesi, Longines Marka Direktörü Özlem Kıroğlu Geylan ev sahipliğindeki davet, iş, sanat ve cemiyet hayatının tanıdık simalarını bir araya getirdi.



Konuklar koleksiyonu incelerken, Anatoli markasının kurucusu Beyhan Bağış’ın tanıtımına, seyahat yazarı ve tarihçi Saffet Emre Tonguç’un, Cumhuriyet dönemi at yarışları tarihçesi anlatımı eşlik etti. Fincanların satışından elde edilecek gelirin bir kısmı, İstanbul Atlı Spor Kulübü Derneği’nin engelli çocukların tedavisinde destekleyici rol oynayan Atla Terapi birimine bağışlanacak. Oylum Talu’nun sunuculuğunu yaptığı organizasyona, Arzu Özal, Bahar Şer, Hilal Mocan, Jülide Önengüt, Serap Dindar ve Suzan Toplusoy katıldı.



