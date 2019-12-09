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09.12.2019 - 07:50 |

Kupa Sapanca’da

Hande Megrel Cumbul, geleneksel hale gelen Türkiye Kupası Senyör Takımlar Şampiyonası’nda, kupayı altıncı kez üst üste Sapanca’daki Sakarya Tenis Kulübü’ne kazandırdı.

Kupa Sapanca’da

Hande Megrel Cumbul, geleneksel hale gelen Türkiye Kupası Senyör Takımlar Şampiyonası’nda, kupayı altıncı kez üst üste Sapanca’daki Sakarya Tenis Kulübü’ne kazandırdı. İstanbul’da aldığı kupayı kulübün tesislerine getiren iş insanını ilk olarak eşi İlker Cumbul tebrik etti. Hande Megrel Cumbul, “Umarım bölgemizden uluslararası oyuncular da çıkaracağız” dedi.

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