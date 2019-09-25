Yaklaşık iki yıldır immünoterapi tedavisi gören sanatçı, “Büyük bir sorunum yok, kronik ürtiker vardı, bir türlü geçmiyordu. Tedavi gördüm ve bazı besinlere karşı alerjim olduğu anlaşıldı. Bir diyet programı hazırladık. Şu an kendimi hastalıktan kurtardım gibi...” dedi.