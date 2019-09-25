25.09.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
‘Kurtardım gibi...’
Şevval Sam, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.
Yaklaşık iki yıldır immünoterapi tedavisi gören sanatçı, “Büyük bir sorunum yok, kronik ürtiker vardı, bir türlü geçmiyordu. Tedavi gördüm ve bazı besinlere karşı alerjim olduğu anlaşıldı. Bir diyet programı hazırladık. Şu an kendimi hastalıktan kurtardım gibi...” dedi.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!