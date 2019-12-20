Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Kurtulmuş olabilir miyiz acaba?" başlıklı yazısı şöyle:

"Hanife, bugüne kadar hep ‘Fenomen gelin adayı’ olarak haber olmayı başarmış biri...Hanife, bugüne kadar hep ‘Fenomen gelin adayı’ olarak haber olmayı başarmış biri...Şimdi evlenmiş, Allah mesut etsin.Yine de insan bundan sonrasını merak ediyor.Umarım gelecekte ‘Bir zamanların fenomen gelin adayı, şimdi evinin hanımı Hanife’ diye başlayan haberler okutmaz medyamız bize..."