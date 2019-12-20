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20.12.2019 - 08:29 |

'Kurtulmuş olabilir miyiz acaba?'

Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen gelin adayı Hanife Gürdal'ın, geçtiğimiz gün Kemal Ayvaz evlenmesi magazin gündeminde...

'Kurtulmuş olabilir miyiz acaba?'

Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Kurtulmuş olabilir miyiz acaba?" başlıklı yazısı şöyle:

"Hanife, bugüne kadar hep ‘Fenomen gelin adayı’ olarak haber olmayı başarmış biri...Hanife, bugüne kadar hep ‘Fenomen gelin adayı’ olarak haber olmayı başarmış biri...Şimdi evlenmiş, Allah mesut etsin.Yine de insan bundan sonrasını merak ediyor.Umarım gelecekte ‘Bir zamanların fenomen gelin adayı, şimdi evinin hanımı Hanife’ diye başlayan haberler okutmaz medyamız bize..."

 

 

Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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