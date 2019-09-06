Kuşadası'nda Ziynet Sali konseri

Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Kuşadası Ege Port Limanı ve Setur Marina sponsorluğunda gerçekleştirilen '22'nci Altın Güvercin Beste Yarışması' kapsamında düzenlenen ücretsiz halk konserlerinin üçüncü gününde, şarkıcı Ziynet Sali sahne aldı. Konserde Sali'ye hayranları zaman zaman eşlik etti.

Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında düzenlenecek halk konserlerinin dördüncü gününde Haluk Levent sahne alacak. Yarışmanın büyük finali ise 7 Eylül'de Kuşadası Anfi Tiyatro'da gerçekleşecek.