Küslük bitti!

Selin Ciğerci, altı yıldır beraber olduğu futbolcu Gökhan Çıra’yla Swissotel’de düzenlenen törenle evlendi. Zeynep Meral, Dilek Arslan Dilber, Mehmet Gönülaçar, Doğancan Otman ve Demet Akalın’ın nikah şahitliği yaptığı düğünde sosyal medya fenomeni, 40 kg. ağırlığında, 100 bin TL değerinde gelinlik giydi. Ciğerci’yle kına gecesinde araları açılan ve tüm paylaşımlarını kaldıran Akalın, soruları yanıtlamadı.