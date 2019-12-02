Kutlama yemeğinde buluştular

Sevgilisinin sahibi olduğu restoranda akşam yemeğinde buluşan Gülşah Saraçoğlu, "Bugün Gökhan ile yeni programımı kutluyoruz" dedi.

Ünlü modacı, "Her şey çok güzel gidiyor. Yeni programa başladık onun yoğunluğu var. Reytinglerimiz çok güzel, eğlenceli bir program oldu. Biz de kutlamak için anca fırsat bulduk" şeklinde konuştu.