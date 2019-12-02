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02.12.2019 - 14:04 |

Kutlama yemeğinde buluştular

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile iş insanı sevgilisi Gökhan Göz, geçtiğimiz günlerde İstmarina AVM'de görüntülendi. Ayrılıklarının ardından tekrar barışan çift, gazetecilere mutluluk pozu verdi.

Kutlama yemeğinde buluştular

Sevgilisinin sahibi olduğu restoranda akşam yemeğinde buluşan Gülşah Saraçoğlu, "Bugün Gökhan ile yeni programımı kutluyoruz" dedi.

Ünlü modacı, "Her şey çok güzel gidiyor. Yeni programa başladık onun yoğunluğu var. Reytinglerimiz çok güzel, eğlenceli bir program oldu. Biz de kutlamak için anca fırsat bulduk" şeklinde konuştu.

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