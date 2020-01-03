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03.01.2020 - 07:50 |

Kutlamalara devam

Yeni yılı uzaklarda karşılamayı gelenek haline getiren cemiyet hayatının renkli yüzleri, soluğu yurt dışında aldı. 2020’ye coşkuyla giren iş insanları, sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kutlamalara devam

Ailece zirvedeler

Nazmi Özdoyuran, bu yıl ailesiyle birlikte İsviçre’ye kayak yapmaya gitti. Maiensasshotel’de konaklayan Özdoyuran Ailesi, yeni yıla zirvede başladı.

Ver elini İspanya!

Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras, eşi Elif İnci Hanım ve oğulları Atlas Celal’le, İspanya’ya gitti. Yoğun iş temposundan fırsat bulan Aras Ailesi, şehrin altını üstüne getirdi.

New York molası

İşleri sebebiyle İstanbul-Toronto arasında mekik dokuyan sanayici iş insanı Kemal Özatalay, eşi İrem Hanım’a sürpriz yaparak, New York’ta özel bir program hazırladı. Baş başa vakit geçiren ve geçtiğimiz yıl evlenen çift, birkaç gün sonra İstanbul’a dönecek.

Uzak Doğu’da bir hafta

Figen-Fatih Kıral ile Aslıhan-Ömer Abacı, yılbaşına Bangkok’ta girdi. Kendilerine bir haftalık Uzak Doğu turu ayarlayan eski dostlar, sıcak havanın tadını çıkarıyor.

Kuzey Işıkları arasındalar

Zeynep-Kemal Şedele çifti, 2020’ye İzlanda’da “Merhaba” dedi. İkili, buz gibi havada, Lapland Kuzey Işıkları eşliğinde yeni yılı karşıladı.

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