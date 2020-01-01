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01.01.2020 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Kuzenlerin dünya turu

Kuzen oldukları ortaya çıkan Yasemin Özilhan ve Sevinç Gürşen, 2020’nin yaz aylarında yurt dışına tatile çıkacak.

Kuzenlerin dünya turu

Kuzen oldukları ortaya çıkan Yasemin Özilhan ve Sevinç Gürşen, 2020’nin yaz aylarında yurt dışına tatile çıkacak. Özilhan ile Gürşen’in, eşi ve çocuklarıyla yaklaşık bir ayda 4-5 ülkeyi keşfedeceği öğrenildi. İkili, Türkiye’ye geldikten kısa bir süre sonra Ege’ye geçecek.

Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.
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Cadde Yazarları

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