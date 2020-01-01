Kuzenlerin dünya turu

Kuzen oldukları ortaya çıkan Yasemin Özilhan ve Sevinç Gürşen, 2020’nin yaz aylarında yurt dışına tatile çıkacak. Özilhan ile Gürşen’in, eşi ve çocuklarıyla yaklaşık bir ayda 4-5 ülkeyi keşfedeceği öğrenildi. İkili, Türkiye’ye geldikten kısa bir süre sonra Ege’ye geçecek.



