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02.10.2019 - 15:52 |

Kylie Jenner-Travis Scott aşkı bitti mi?

ABD'li magazin yıldızı Kylie Jenner ile rapçi sevgilisi Travis Scott'ın, ilişkilerine ara verdikleri iddia edildi.

Kylie Jenner-Travis Scott aşkı bitti mi?

Kylie Jenner ile Travis Scott'ın, ilişkilerini 'şimdilik' bitirdiği öne sürüldü. 22 yaşındaki Jenner ile 28 yaşındaki Scott'ın, bir süredir görüşmediği, ayrı evlerde yaşadığı belirtildi.

Jenner'ın, yakın arkadaşı Hailey Baldwin ile Justin Bieber'ın düğününe yalnız başına katılması da bu iddiaları güçlendirdi.

İki yıldır birlikte olan çiftin, geçen yıl dünyaya gelen Stormi adında bir kız çocukları var.

2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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