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07.11.2019 - 10:21 |

Lady Gaga: Her şey başından sonuna kurguydu

Lady Gaga'dan aylar sonra şaşırtan itiraf geldi. ‘A Star Is Born’ (Bir Yıldız Doğuyor) filminde başrol oynadığı Bradley Cooper ile adı aşk dedikodularına karışan şarkıcı, "Her şey başından sonuna kurguydu" dedi.

Lady Gaga: Her şey başından sonuna kurguydu

‘Bir Yıldız Doğuyor’ (A Star Is Born) filminin başrolleri Lady Gaga ve Bradley Cooper’ın, Oscar törenindeki yakınlığı aşk dedikodularına yol açmıştı.

İkilinin törende filmin 'Shallow' şarkısını söylerken duygusal halleri ve bakışmaları uzun süre konuşulmuştu. Ancak Lady Gaga da Bradley Cooper da iddiaları yalanlamamıştı.

"Paparazziler çok şapşal"

Aylar sonra konuyla ilgili Amerikan Elle dergisine açıklama yapan Lady Gaga, “Paparazziler çok şapşal. Biz bir aşk hikayesi anlattık. Her şey başından sonuna kurguydu. Ve çok iyi iş çıkardık” dedi.

Lady Gaga: Her şey başından sonuna kurguydu

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