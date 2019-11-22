‘Lady Macbeth’ ülkemize geliyor

‘Lady Macbeth’, 13 Aralık akşamı, Türkiye’de ilk kez CRR Konser Salonu’nda izleyiciyle buluşacak. Pisa Opera ve Balesi’nin yerleşik dans topluluğu

imPerfect Dancers Company kurucuları Walter Matteini ve Ina Broeckx’un koreografisi, 2009’da İtalya’da kurulmuştu. Topluluk, hassas ve güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor. Shakespeare’in trajedisinden ilhamla kurgulanan eserde, Macbeth karakterine Sigurd Kirkerud Roness hayat veriyor.