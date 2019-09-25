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25.09.2019 - 13:57 |

Lara Kamhi filminden klip yaptı

Yönetmen Lara Kamhi, çektiği iki klibi, hazırlık sürecinde olduğu ilk uzun metraj filmi 'Chaosmos'un birer teaser videosu haline dönüştürdü.

Lara Kamhi filminden klip yaptı

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberi şöyle:
"10 yılı aşkın bir süredir sinematik sanatlar alanında üretim yapan çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi, 18. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında gerçekleştirilen endüstri platformu !f X'in açılış ve kapanış partilerinde iki gösterim gerçekleştirdi. Kamhi, çekmiş olduğu iki klibi, hazırlık sürecinde olduğu ilk uzun metraj filmi 'Chaosmos'un birer teaser videosu haline dönüştürdü ve bu videoları ilk kez sinemaseverlerle buluşturdu."

25 Eylül 2019 Magazin Bülteni25 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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