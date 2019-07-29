Lawrence, Sorrentino filminde

Variety’nin haberine göre, Teresa Carpentar’ın Pulitzer Ödüllü “Mob Girl” adlı romanından uyarlanacak filmde, Lawrence polis muhbirine dönüşen bir kadını oynayacak. Jennifer Lawrence filmin yapım sürecine kendi yapım şirketi Excellent Cadaver ve ortağı Justine Polsky ile beraber dâhil olacakken, Sorrentino ise, Wildside şirketinden Lorenzo Mieli ile beraber filmin yapımına başlayacaklar. Filmin esinlenildiği kitabı ise senaryoya “The Americans” ve “Halt and Catch Fire” dizilerinin senaristi Angelina Burnett uyarlayacak.

Lawrence filmde Arlyne Brickman adında, New York’un aşağı güney kısmında, dolandırıcıların ve çetelerin arasında büyümüş Yahudi bir kadını canlandıracak.