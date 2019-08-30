Lerzan Mutlu: Yeni sezonda ekranlarda olacağım

Yakın arkadaşları ile birlikte öğlen saatlerinde AVM'ye gelen Lerzan Mutlu, günün büyük bölümünü arkadaşları ile geçirdi. Yeni sezonda bir televizyon programı ile sevenleriyle buluşmaya hazırlandığını belirten şarkıcı, "Kısmetse güzel bir televizyon programı ile yeni sezonda ekranlarda olacağım. Şimdilik sadece bu kadarını açıklayayım. Detayları zaten zamanı gelince öğreneceksiniz" açıklamasında bulundu.