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HaberlerCaddeLeto’nun ‘başı’ belada!
10.10.2019 - 07:50 |

Leto’nun ‘başı’ belada!

Jared Leto, 2019 Met Gala’da aksesuar olarak kullandığı balmumundan kafasını kaybettiğini açıkladı.

Leto’nun ‘başı’ belada!

Jared Leto, 2019 Met Gala’da aksesuar olarak kullandığı balmumundan kafasını kaybettiğini açıkladı. GQ ile röportaj yapan aktör, “Etkinliğin ardından o kafayı ne yaptınız?” sorusuna, şu yanıtı verdi: “Dürüst olmak gerekirse onun başına gelenlerle ilgili hiçbir fikrim yok. Sanırım çalındı. Bulan olursa, en yakın Gucci mağazasına gidip, kendine ayakkabı alsın.”

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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