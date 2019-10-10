Leto’nun ‘başı’ belada!

Jared Leto, 2019 Met Gala’da aksesuar olarak kullandığı balmumundan kafasını kaybettiğini açıkladı. GQ ile röportaj yapan aktör, “Etkinliğin ardından o kafayı ne yaptınız?” sorusuna, şu yanıtı verdi: “Dürüst olmak gerekirse onun başına gelenlerle ilgili hiçbir fikrim yok. Sanırım çalındı. Bulan olursa, en yakın Gucci mağazasına gidip, kendine ayakkabı alsın.”