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HaberlerCaddeLeyla bebeğin ilk fotoğrafı!
18.08.2019 - 11:09

Leyla bebeğin ilk fotoğrafı!

Oyuncu Seda Bakan ile eşi Ali Erel çiftinin kızları doğdu. Çift bebeklerine Leyla ismini verdi. Seda Bakan kızının ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Leyla bebeğin ilk fotoğrafı!

Ocak 2014'te müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Seda Bakan, Leyla ismini verdikleri bebeğini dünyaya getirdi.

Bugün akşam saatlerinde Instagram hesabından kızının ilk fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Bebişkomuz Leyla’yı Allah’ın izniyle kucağımıza aldık. Hayatımızın en güzel anlarını yaşadık. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah.." mesajını ekledi.

Seda Bakan'ın paylaşımı kısa sürede on binlerce kişi tarafından beğenildi.

Hayvanlar "buzlu menüler"le serinliyorHava sıcaklıklarının yaz aylarında zaman zaman yüksek seyrettiği İzmir'deki Doğal Yaşam Parkı'nda farklı türdeki hayvanlar, kendilerine özel olarak hazırlanan "yaz menüsü" ile serinliyor.
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