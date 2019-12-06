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06.12.2019 - 07:50 | | UMUT ÃœNVER

Leyla Tanlar: Ä°yi uyum yakaladÄ±k

â€˜Ferhat ile Åžirinâ€™ dizisinde 'Åžirin' karakterine hayat veren Leyla Tanlar, Ã¶nceki gÃ¼n annesi Meral Tanlarâ€™la birlikte Akmerkezâ€™de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â

Leyla Tanlar: Ä°yi uyum yakaladÄ±k

Gazetecileri karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼nce panikleyen Leyla Tanlar; her ÅŸeyin yolunda gittiÄŸini, yeni dizisi iÃ§in Ã§ok gÃ¼zel tepkiler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Rol arkadaÅŸlarÄ± Cansu Dere ve Tolga SarÄ±taÅŸâ€™la da Ã§okÂ iyi bir uyum yakaladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen genÃ§ oyuncu, acelesi olduÄŸunu belirterek mÃ¼saade istedi. ArdÄ±ndan annesi Meral Tanlar ile birlikte evinin yolunu tuttu.Â 

6 AralÄ±k 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde YazarlarÄ±

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