Leyla Tanlar: Ä°yi uyum yakaladÄ±k

Gazetecileri karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼nce panikleyen Leyla Tanlar; her ÅŸeyin yolunda gittiÄŸini, yeni dizisi iÃ§in Ã§ok gÃ¼zel tepkiler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Rol arkadaÅŸlarÄ± Cansu Dere ve Tolga SarÄ±taÅŸâ€™la da Ã§okÂ iyi bir uyum yakaladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen genÃ§ oyuncu, acelesi olduÄŸunu belirterek mÃ¼saade istedi. ArdÄ±ndan annesi Meral Tanlar ile birlikte evinin yolunu tuttu.Â