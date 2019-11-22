Leyla Tanlar'ın 'Şirin' heyecanı

Dizinin yayın gününü heyecanla beklediğini belirten Leyla Tanlar, "Çok güzel bir set ortamımız var, tam bir aile ortamı. Orada olmaktan çok mutluyum" diyerek, hızlı adımlarla aracına binip evinin yolunu tuttu.

Bu arada oyuncunun makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı.