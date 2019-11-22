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22.11.2019 - 11:44 |

Leyla Tanlar'ın 'Şirin' heyecanı

'Ferhat ile Şirin' dizisinde 'Şirin' karakterini canlandıracak olan oyuncu Leyla Tanlar, önceki gün City's Avm çıkışı objektiflere takıldı.

Leyla Tanlar'ın 'Şirin' heyecanı

Dizinin yayın gününü heyecanla beklediğini belirten Leyla Tanlar, "Çok güzel bir set ortamımız var, tam bir aile ortamı. Orada olmaktan çok mutluyum" diyerek, hızlı adımlarla aracına binip evinin yolunu tuttu.

Bu arada oyuncunun makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı.

Leyla Tanların Şirin heyecanı

DİYARBAKIR ERGANİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİTTİK - VLOGTürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Lenovo Diyarbakır Ergani İlköğretim Okulu için hazırladıkları projeye Milliyet Teknoloji Editörümüz Batuhan Dönertaş'ı davet etti. Hayata geçirilen proje kapsamında Diyarbakırlı çocuklar, son teknolojik ekipmanlara kavuşarak, birbirinden farklı alanlarda bilim ve teknolojik yeniliklere ayak uydurdular.
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Cadde Yazarları

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