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30.11.2019 - 07:50 |

Lezzet seyahatnamesi

‘Ömür Akkor ile Komili Lezzet Seyahatnamesi III’ ün lansmanı, Ortaköy’deki Feriye Lokantası’nda gerçekleşti.

Lezzet seyahatnamesi

Davete, Yalçın Ayaydın, Neslihan Yargıcı, Hatice Aslan, Günseli Kato, Cansu Canduran, Senem Çapa ve Özge Özder gibi isimler katıldı. ‘Ne heyecanım azaldı, ne tutkum bitti, memleket çok güzel sen de gezsene’ mottosuyla Türkiye’nin lezzetlerini yeniden keşfetmek için yola çıkan Akkor, eserinde Anadolu’nun bin yıllık yemek geleneğine ışık tutup, mutfak kültürümüzü gözler önüne seriyor.

29 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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