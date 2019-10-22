Hafta sonu, doğa harikası Kemer Country Orman Evi’nde gerçekleşen Türkiye’nin ilk barbekü festivali ‘Wild BBQ’, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, ızgaranın vazgeçilmezleri et, burger ve köftelerin yanı sıra közlenmiş sebze, mangal ateşinde kızaran tatlılarla, konuklara lezzet şöleni sunuldu. Alaf, Develi, Elbet Steakhouse, Tahtasaray ve Komşu Kasap Burger’in de aralarında bulunduğu markalar, lezzet çadırlarındaki ürünleriyle tam

puan aldı.



