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22.10.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Lezzet şöleni

Hafta sonu, doğa harikası Kemer Country Orman Evi’nde gerçekleşen Türkiye’nin ilk barbekü festivali ‘Wild BBQ’, renkli görüntülere sahne oldu.

Lezzet şöleni

Hafta sonu, doğa harikası Kemer Country Orman Evi’nde gerçekleşen Türkiye’nin ilk barbekü festivali ‘Wild BBQ’, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, ızgaranın vazgeçilmezleri et, burger ve köftelerin yanı sıra közlenmiş sebze, mangal ateşinde kızaran tatlılarla, konuklara lezzet şöleni sunuldu. Alaf, Develi, Elbet Steakhouse, Tahtasaray ve Komşu Kasap Burger’in de aralarında bulunduğu markalar, lezzet çadırlarındaki ürünleriyle tam
puan aldı.

21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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