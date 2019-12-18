18.12.2019 - 07:50 |
Lezzet şöleni
Eğlenceli partileriyle bilinen Doritos, Hot Battle kampanyası sonunda seçilen yeni lezzeti Hot Salsa’nın raflardaki yerini almasını, Zorlu Morini’deki partiyle kutladı.
Eğlenceli partileriyle bilinen Doritos, Hot Battle kampanyası sonunda seçilen yeni lezzeti Hot Salsa’nın raflardaki yerini almasını, Zorlu Morini’deki partiyle kutladı. Latin Amerika konseptiyle düzenlenen etkinlikte, Bestemsu Özdemir, Hazal Filiz Küçükköse, Itır Esen ve Engin Öztürk’ün de aralarında yer aldığı isimler, canlı müzik eşiliğinde eğlendi. Şıklıklarıyla göz dolduran konuklar, organizasyonda bol bol fotroğraf paylaştı.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.