Lezzet yolculuğu

Jaklin Güner, Selma Çilek Çiftçi, Ayşe Kucuroğlu ve Berrin Zorlu’nun katıldığı davette Balcı, “Remzi Kitabevi tarafından piyasaya sürülen eserimizde, İstanbul, Çanakkale ve Kaliforniya’da özel çekimler yaptık. İçeriğindeki tariflerle okurlarımızı, doğru beslenmeyle, sağlıklı yaşama yönlendirmeyi hedefledik” diyerek, duygularını ifade etti.