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14.12.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Lezzet yolculuğu

Şef Jale Balcı ve seyahat yazarı Hande Çilek, sağlıklı ve mevsiminde yemek alışkanlığından ilham alarak hazırladıkları ‘Tadında Yolculuk’ kitabını, Rustyfork’ta tanıttı.

Lezzet yolculuğu

Jaklin Güner, Selma Çilek Çiftçi, Ayşe Kucuroğlu ve Berrin Zorlu’nun katıldığı davette Balcı, “Remzi Kitabevi tarafından piyasaya sürülen eserimizde, İstanbul, Çanakkale ve Kaliforniya’da özel çekimler yaptık. İçeriğindeki tariflerle okurlarımızı, doğru beslenmeyle, sağlıklı yaşama yönlendirmeyi hedefledik” diyerek, duygularını ifade etti.

Lezzet yolculuğu

Lezzet yolculuğu

14 Aralık 2019 Magazin Bülteni14 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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