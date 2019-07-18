18.07.2019 - 07:50
Lezzetli açılış
Orkun Tuncel’in sahibi olduğu Natsu Teppanyaki ve Sushi Bar, Türkbükü Kuum Hotel’in içinde hizmete başladı.
Ateşli şovlarla kapılarını açan mekanın davetine, Gül Ergi, Neslihan Yargıcı, Günsel Ülkü, Murat Cevahiroğlu ve Ayşegül
Kayabay katıldı. Etkinlikte tüm yemekler, konukların önünde pişirilerek, servis edildi.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.