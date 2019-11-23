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23.11.2019 - 07:50 |

Liam'a yenge desteği

İspanyol oyuncu Elsa Pataky, Miley Cyrus ile boşanma aşamasındaki kayınbiraderi Liam Hemsworth için, “Her şeyin en iyisine layık” dedi

Liam'a yenge desteği

Elsa Pataky, eşi Chris Hemsworth’ün kardeşi Liam Hemsworth’ün boşanma aşamasında olduğu Miley Cyrus ile ilgili çarpıcı göndermelerde bulundu. Hola! dergisine konuşan oyuncu, kayınbiraderinin daha iyilerini hak ettiğini düşündüğünü belirterek, “Yaklaşık 10 yılını verdiği bir ilişkinin ardından, elbette üzgün ama gayet güzel şekilde üstesinden geliyor. O güçlü bir adam ve her şeyin en iyisine layık” dedi.
43 yaşındaki Pataky, “Ailesi olarak her zaman onun arkasındayız. Liam, aradığı gücü kardeşinde buluyor ve sürekli birlikte vakit geçiriyorlar”
şeklinde konuştu. Cyrus ile Hemsworth, iki yıllık ilişkinin ardından 2012’de nişanlanmış, bir yıl sonra ayrılmış, 2016’da tekrar barışmış ve Aralık 2018’de evlenmişti. Sekiz ay sonra boşanma kararı alan ikiliden Cyrus şu sıralar Cody Simpson ile birlikte...

22 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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