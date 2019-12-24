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24.12.2019 - 08:45 |

Lider Şahin aşka geldi

Geçen yazdan bu yana aşk yaşayan Lider Şahin ve Didem Soydan, ilişkilerini sosyal medya hesaplarına yansıtmıyordu. İkilinin adeta aralarında gizli bir anlaşma gibi yürüttüğü paylaşmama kuralını Lider Şahin bozdu.

Lider Şahin aşka geldi

Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin, gerek günlük hayatı gerek aşk hayatıyla magazin dünyasının konuştuğu isimlerden biri... Yaklaşık bir yıl İrem Derici ile birlikte olan ve sonrasında Didem Soydan ile yeni bir aşka yelken açan Şahin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ne kadar romantik olduğunu gözler önüne serdi.

Lider Şahin, sosyal medya hesabından sevgilisi Didem Soydan'ı çekip paylaştı. Kadrajda görülen çiçek tablosuna göndermede bulunan Şahin, “Hangi açıdan çekersen çek, sadece bir tanesi açıyor” notunu düştü. Sevgilisi de Lider’in bu jestini karşılıksız bırakmadı ve bu paylaşıma bir çiçek emojisi ile yorum yaptı.

Lider Şahin aşka geldi

    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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    Cadde Yazarları

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