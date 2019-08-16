'Lila her geçen gün biraz daha büyüyor'

Hakan Hatipoğlu, "Kızımız Lila, iki ay sonra bir yaşına girecek. Her geçen gün biraz daha büyüyor, artık kıyafetlerinin bazıları olmamaya başladı. Biz de hem onun için hem de kendimiz için bugün biraz alışveriş yapmak istedik. Her şey yolunda çok şükür" şeklinde konuştu.