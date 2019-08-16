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HaberlerCadde'Lila her geçen gün biraz daha büyüyor'
16.08.2019 - 13:35

'Lila her geçen gün biraz daha büyüyor'

Ekranların sevilen isimleri Hakan-Gizem Hatipoğlu çifti, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de hem kendileri hem de geçtiğimiz sene doğan bebekleri Lila için alışveriş yapan ikili, kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi.

'Lila her geçen gün biraz daha büyüyor'

Hakan Hatipoğlu, "Kızımız Lila, iki ay sonra bir yaşına girecek. Her geçen gün biraz daha büyüyor, artık kıyafetlerinin bazıları olmamaya başladı. Biz de hem onun için hem de kendimiz için bugün biraz alışveriş yapmak istedik. Her şey yolunda çok şükür" şeklinde konuştu.

16 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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