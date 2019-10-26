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26.10.2019 - 09:13 | | EMRAH AKÇAAY

Linet kafa karıştırdı!

Şarkıcı Linet, önceki gece Bebek'te bir mekana erkek arkadaşı ile birlikte geldi.

Linet kafa karıştırdı!

Flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşayan Linet gazetecilere selam verirken, erkek arkadaşı koşar adım mekana girdi. Uzun süre eğlenen ikilinin, mekanı ayrı ayrı terk etmesi kafaları karıştırdı.

Ünlü şarkıcının, çıkışta gazetecilerin “Beyefendi kimdi?” sorusuna “Ben hep yalnızım, yalnızım dostlarım yalnızım” cevabını vermesi şaşırttı.

Kendisine yöneltilen diğer sorulara cevap vermeyen Linet, araca binerek mekandan ayrıldı.

Linet kafa karıştırdı



25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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