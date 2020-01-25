25.01.2020 - 07:50 |
Londra hatırası
ÇABA Derneği Başkanı Eda Kosif, eşi Selim Bey ve çocuklarıyla Londra tatiline gitti.
Sömestir rotalarındaki bu lokasyonun rutine döndüğünü belirten Kosif, “Melis, Lila ve Kaan’a keyif alacakları bir karne hediyesi vermek istedik. Ailece baş başa vakit geçirmek, eşsiz bir duygu” diye konuştu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.