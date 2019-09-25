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HaberlerCaddeLondra’da mutlu son
25.09.2019 - 07:50 |

Londra’da mutlu son

11 yıldır birlikte olan İnci Türkay-Atilla Saral çifti, geçtiğimiz cumartesi günü  İngiltere’nin başkenti Londra’da evlendi.

Londra’da mutlu son

Ailesi ve arkadaşlarının katıldığı düğünde ikili, geç saatlere kadar eğlendi. Çift, geçtiğimiz sene Asos ile Küçükkuyu arasında bulunan karavanda yaşamaya başlamıştı.

Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!
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