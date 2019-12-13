Loris Karius'a yoğun ilgi

Akşam saatlerinde bir arkadaşı ile birlikte alışveriş merkezine gelen Karius, Markalar Sokağı'na çıkarak Masa Restoran'da kahve içti. Daha sonra mağazaları turlayan kaleci, alışveriş merkezinin içerisine girmeyi de ihmal etmedi.

Burada Beşiktaşlı futbol severlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Karius, hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.