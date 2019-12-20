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20.12.2019 - 07:50 |

‘Love Bag’ görücüye çıktı

İtalyan moda markası Pinko ile tasarımcı ve sanatçı Sedef Gali iş birliğiyle hazırlanan, limited edition ‘Love Bag’ koleksiyonu, Zorlu Pinko mağazasında yapılan davetle modaseverlerle buluşturdu.

‘Love Bag’ görücüye çıktı

İtalyan moda markası Pinko ile tasarımcı ve sanatçı Sedef Gali iş birliğiyle hazırlanan, limited edition ‘Love Bag’ koleksiyonu, Zorlu Pinko mağazasında yapılan davetle modaseverlerle buluşturdu. Markanın Türkiye Distribütörü Deniz Caner ve Gali’nin ev sahipliğindeki organizasyonda, Ayten Danışman, Suzan Toplusoy, Gülden Büyükbıçak, Burcu Şendir, Özlem Avcıoğlu, İdil Atakol ve Dila Tarkan yer aldı.

Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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