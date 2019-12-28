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28.12.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Lüks seçimde fırsat günleri

Barok Diamond, kuruluşunun 50’nci yılını, Carousel AVM’de bulunan mağazasında, cemiyet hayatının tanınmış simalarının katıldığı davetle kutladı.

Lüks seçimde fırsat günleri

Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Corç Akdoğan ve Jaklin Akdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Perihan Akı, Elif Akyazıcı, Elif İnci Aras ile Gülbin Simitçioğlu’nun da yer aldığı ünlü isimler katıldı. 31 Aralık’a kadar mücevherseverlere özel, büyük indirim fırsatları sunacaklarını belirten Akdoğan, “Yeni yıl şıklığına katkımız olsun” diyerek, duygularını ifade etti. 

2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
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