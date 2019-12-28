Lüks seçimde fırsat günleri

Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Corç Akdoğan ve Jaklin Akdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Perihan Akı, Elif Akyazıcı, Elif İnci Aras ile Gülbin Simitçioğlu’nun da yer aldığı ünlü isimler katıldı. 31 Aralık’a kadar mücevherseverlere özel, büyük indirim fırsatları sunacaklarını belirten Akdoğan, “Yeni yıl şıklığına katkımız olsun” diyerek, duygularını ifade etti.