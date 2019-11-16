Lüksü yeniden tanımladılar

Borusan Otomotiv, Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği BMW’nin, ‘lüksü yeniden tanımlayan’ en özel beş modelini, gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle tanıttı. Şirketin, ev sahipliğini üstlendiği davete, Ayşegül Kayabay, Müge Onan, Ali Gürsoy, Ziya Akkurt, Yüksel Mermer ve Funda Filibeli gibi isimler katıldı. Konuklar, BMW’nin en yeni lüks modellerini de inceleme fırsatı buldu.

Açılış konuşması yapan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Bu modelleri ülkemizde tutkunlarıyla bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Gecede, lüks segmentteki amiral gemisi yeni BMW 7 Serisi’nin yanı sıra, lüks spor otomobil kategorisinin gözdesi BMW 8 Serisi Gran Coupé, yarış performansını lüksle birleştiren BMW M8 Cabrio ve M8 Coupé ile en büyük ve lüks SUV modeli BMW X7, katılımcıların ilgi odağı oldu.