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14.08.2019 - 14:31

Mabel Matiz, Bodrum'u salladı

Farklı müzik tarzıyla dikkat çeken şarkıcı Mabel Matiz, Bodrum'da konser verdi.

Mabel Matiz, Bodrum'u salladı

Bodrum Antik Tiyatro'daki açık hava konserleri kapsamında, dün akşam, farklı ve özgün müziğiyle son dönemin beğenilen isimlerinden Mabel Matiz sahne aldı.

Matiz, Antik Tiyatro'yu dolduran seyircilere şarkılarını seslendirdi. Mabel Matiz, her şarkısında kendisine eşlik eden seyircilerine, "Sizlerle birlikte söyleyince şarkılarımız dualaşıyor" diyerek, teşekkür etti.

Repertuvarına aldığı şarkıları ve sahnedeki performansıyla beğeni toplayan Mabel Matiz, Ege konserlerinde dinleyicisi ile buluşmaya devam edecek.

'Cem Yılmaz-Defne Samyeli ayrıldı' iddiası!Komedyen Cem Yılmaz ile sunucu Defne Samyeli'nin ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia ile ilgili Cem Yılmaz'dan görüntülü yanıt geldi.
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