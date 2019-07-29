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29.07.2019 - 08:39

‘Mad Max’in devam filmleri yolda

2015 yılında vizyona giren “Mad Max: Fury Road” ile son yılların en iyi filmlerinden birine imza atan George Miller, “Mad Max” evreninde geçen yeni hikâyeler anlatmaya hazırlanıyor.

‘Mad Max’in devam filmleri yolda

10 dalda Oscar adaylığı kazanan ve dünya genelinde 370 milyon dolar hasılat elde eden “Fury Road”un gördüğü ilginin ardından devam filmlerinin çekilmesi gündeme gelmiş, ancak Warner Bros. ile George Miller arasında filmin gelir dağılımı konusunda anlaşmazlık yaşanması devam filmlerinin çekilmesini zorlaştırmıştı. Son dönemde Warner Bros. yönetiminde yaşanan değişimle birlikte yeni “Mad Max” filmlerinin çekilmesinin önü açılıyor. IndieWire’a verdiği röportajda gelecek planları hakkında konuşan Miller, “Mad Max”i içeren iki yeni projenin ve bir de “Furiosa” projesinin hazırlık aşamasında olduğunu açıkladı. Nasıl bir yol izleyeceklerini çözmeye çalıştıklarını belirten Miller, Warner Bros. ile devam eden hukuki sürecin tamamlanmasını beklediklerini ancak o noktada devam filmlerinin çekileceğinin altını çizdi.

29 Temmuz 2019 Magazin Bülteni29 Temmuz 2019 Magazin Bülteni
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