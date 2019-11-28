Magazin D’ye ödül

Bu yıl beşincisi düzenlenen Mood Ödülleri, Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yapıldı. Didem Taslan ve Uğur Aslan’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede,

Kanal D’de ekrana gelen ‘Magazin D’ programının sunucusu Dilay Korkmaz, ‘En İyi Magazin Programı Sunucusu’ ödülüne layık görüldü. DHA ise ‘En İyi Haber Ajansı’ seçildi.