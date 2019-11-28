28.11.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
Magazin D’ye ödül
Bu yıl beşincisi düzenlenen Mood Ödülleri, Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Bu yıl beşincisi düzenlenen Mood Ödülleri, Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yapıldı. Didem Taslan ve Uğur Aslan’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede,
Kanal D’de ekrana gelen ‘Magazin D’ programının sunucusu Dilay Korkmaz, ‘En İyi Magazin Programı Sunucusu’ ödülüne layık görüldü. DHA ise ‘En İyi Haber Ajansı’ seçildi.
70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?