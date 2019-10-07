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07.10.2019 - 12:06 |

Mahkemeden Farah Zeynep Abdullah'a ret

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, ‘Dumlupınar Vatan Sağolsun’un yapımcı şirketine tazminat davası açtı. Ancak mahkeme, arabulucuya gidilmediği için davayı reddetti.

Mahkemeden Farah Zeynep Abdullah'a ret

Farah Zeynep Abdullah, rol almaktan vazgeçtiği 'Dumlupınar Vatan Sağolsun' filminin yapımcılığını üstlenen Dijital Yapım Evi Reklam’a dava açtı. İki ay önce açılan davada oyuncu, film ile ilgili fotoğrafının ve çekilmiş olan fragmanların görsel ve yazılı mecralardan kaldırılmasını talep etti.

Oyuncunun avukatları, “Davalı şirketin 250 bin lira tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme, davayı arabulucuya gidilmediği için reddetti. (Hürriyet)

    7 Ekim 2019 Magazin Bülteni7 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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