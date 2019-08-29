MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeMahkemeden son nokta! Çanta krizi bitti
29.08.2019 - 10:31

Mahkemeden son nokta! Çanta krizi bitti

Gülşen'in, tasarımcı arkadaşından ödünç aldığı 50 bin lira değerindeki üç çantayı geri vermediği iddia edilmişti. Tasarımcı Fatma Senem Erdem, "Beni dolandırdı" diyerek Gülşen hakkında şikayetçi oldu. Savcılık 'Dolandırıcılık yok' diyerek takipsizlik kararı verince, Erdem bu kez savcılığın kararına itiraz etti. Mahkeme, Erdem'in itirazını reddetti.

Mahkemeden son nokta! Çanta krizi bitti

Sabah gazetesinin haberine göre; tasarımcı Fatma Senem Erdem, kendisinden aldığı çantaları iade etmediğini söylediği Gülşen'in menajerini aradı. Erdem, ünlü şarkıcıdan çantalarını ısrarla istemesine rağmen bir yanıt alamadı. Daha sonra İstanbul Adliyesi'ne giden tasarımcı, ödünç verdiği çantaları geri alamadığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Erdem, ifadesinde şunları söyledi:
"Gülşen, iade edeceğini söylemesine rağmen çantalarımı geri vermeyerek beni dolandırmıştır. HTS dökümlerinden olay tespit edilebilir. Gülşen'in cezalandırılmasını istiyorum."

Üç çantayı geri vermediği iddia edilen Gülşen, savcı karşısına çıktı. Hakkındaki soruşturma kapsamında adliyede ifade veren ünlü şarkıcı, kendisinden şikayetçi olan kişiyi tanımadığını söyledi. Gülşen'in ifadesinin ardından hakkındaki iddiaların soyut olduğu gerekçesiyle dosya takipsizlikle sonuçlandırıldı.

DAVA TAMAMEN KAPANDI
Tasarımcı Erdem, yaptığı şikayetle ilgili takipsizlik kararı verilince, savcılığın kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda verilen 'kovuşturmaya yer olmadığına dair karar' hakkındaki itirazı reddetti. Böylece dava tamamen kapanmış oldu.

Nükhet Duru’dan ‘Film Gibi’ konserNükhet Duru, Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Ekim ayında yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçı, unutulmaz şarkılarının efsanevi yorumlamalarıyla senfonik bir müzik şöleni sundu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Büyük kalçalarla garson rolü verirler'

'Büyük kalçalarla garson rolü verirler'

Bu adam benim babam!

Bu adam benim babam!

Berrak Tüzünataç hangi diziyle anlaştı?

Berrak Tüzünataç hangi diziyle anlaştı?

İbiza eğlencesi

İbiza eğlencesi

Sıradaki Haber