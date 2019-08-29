Mahkemeden son nokta! Çanta krizi bitti

Sabah gazetesinin haberine göre; tasarımcı Fatma Senem Erdem, kendisinden aldığı çantaları iade etmediğini söylediği Gülşen'in menajerini aradı. Erdem, ünlü şarkıcıdan çantalarını ısrarla istemesine rağmen bir yanıt alamadı. Daha sonra İstanbul Adliyesi'ne giden tasarımcı, ödünç verdiği çantaları geri alamadığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Erdem, ifadesinde şunları söyledi:

"Gülşen, iade edeceğini söylemesine rağmen çantalarımı geri vermeyerek beni dolandırmıştır. HTS dökümlerinden olay tespit edilebilir. Gülşen'in cezalandırılmasını istiyorum."

Üç çantayı geri vermediği iddia edilen Gülşen, savcı karşısına çıktı. Hakkındaki soruşturma kapsamında adliyede ifade veren ünlü şarkıcı, kendisinden şikayetçi olan kişiyi tanımadığını söyledi. Gülşen'in ifadesinin ardından hakkındaki iddiaların soyut olduğu gerekçesiyle dosya takipsizlikle sonuçlandırıldı.

DAVA TAMAMEN KAPANDI

Tasarımcı Erdem, yaptığı şikayetle ilgili takipsizlik kararı verilince, savcılığın kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda verilen 'kovuşturmaya yer olmadığına dair karar' hakkındaki itirazı reddetti. Böylece dava tamamen kapanmış oldu.