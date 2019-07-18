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18.07.2019 - 07:50

Mahkemelik oldu!

Drake’in üç yıl önceki konserine kafasına şişeyle darbe alan bir seyircisi, yeterli önlemi almadığı gerekçesiyle şarkıcıya dava açtı.

Mahkemelik oldu!

Kanadalı şarkıcı Drake’in, üç yıl önce Madison Square Garden’da verdiği konseri sırasında kafasına şişe atılan bir izleyicisi, sanatçıdan, kendisini korumadığı gerekçesiyle davacı oldu. Amanda Giovacco isimli 24 yaşındaki kadının avukatı, Manhattan Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, 8 Ağustos 2016’da yaşanan talihsiz olayı şu ifadelerle anlattı:
“Amanda Giovacco, Drake konserine katıldığı sırada kasten kafasına şiddetli bir şekilde içki darbe yemiştir.”

Konser alanında izdiham yaşandığını ve plastik bardaklar yerine, şişelerle, abartılı alkol tüketiminin olduğunu savunan Giovacco, güvenlik görevlilerinin kalabalığı kontrol edemediğini savundı. Daha önce benzer bir olay yaşanmasına rağmen önlem alınmadığını belirten genç kadın, aldığı darbe sonucu, kendisinde travmatik beyin hasarı oluştuğunu ve nöbetler geçirdiğini bildirdi.

Mahkeme sürecinin önümüzdeki günlerde başlayacağı aktarıldı.

    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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