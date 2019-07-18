Mahkemelik oldu!

Kanadalı şarkıcı Drake’in, üç yıl önce Madison Square Garden’da verdiği konseri sırasında kafasına şişe atılan bir izleyicisi, sanatçıdan, kendisini korumadığı gerekçesiyle davacı oldu. Amanda Giovacco isimli 24 yaşındaki kadının avukatı, Manhattan Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, 8 Ağustos 2016’da yaşanan talihsiz olayı şu ifadelerle anlattı:

“Amanda Giovacco, Drake konserine katıldığı sırada kasten kafasına şiddetli bir şekilde içki darbe yemiştir.”

Konser alanında izdiham yaşandığını ve plastik bardaklar yerine, şişelerle, abartılı alkol tüketiminin olduğunu savunan Giovacco, güvenlik görevlilerinin kalabalığı kontrol edemediğini savundı. Daha önce benzer bir olay yaşanmasına rağmen önlem alınmadığını belirten genç kadın, aldığı darbe sonucu, kendisinde travmatik beyin hasarı oluştuğunu ve nöbetler geçirdiğini bildirdi.

Mahkeme sürecinin önümüzdeki günlerde başlayacağı aktarıldı.