Mahmut Tuncer: Bukalemun gibi adam oldum

Halk müziğinin ünlü ismi Mahmut Tuncer, Antalya'da bir otelde düzenlenen toplantıda sahneye çıktı. Konser sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan türlücü, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

"ŞİMDİ DE ROCKY MAHMUT DİYORLAR"

Tuncer, “Rock tarzı okuyup gündem olunca yapımcılar aramaya başladı. Sanatçı olarak en fazla lakapı olan benim. Önce sanatçı Mahmut dediler, bakkal amca dediler, rap söyledim rapçi Mahmut dediler, şimdi de rock söyledim diye Rocky Mahmut diyorlar. Bukalemun gibi adam oldum isim olarak” dedi.

“Biz şimdiki sanatçılar gibi çok para kazanamadık. Benim tavsiyem paralarının değerini bilsinler. Ama paradan daha önemli şeyler var, mesela ben cebimden bir kuruş harcamadan tüm Türkiye’yi yıllarca gezebilirim. Sağolsunlar 7’den 70’e sevenlerim var. Sanatçılar sanatlarından ödün vermesinler. Sürekli çalışsınlar sanatın yaşı olmaz, sanatçılar hiçbir zaman emekli olmaz” diyen Mahmut Tuncer, çok kazanan genç meslektaşlarına da tavsiyede bulundu.