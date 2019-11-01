MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriMahzendeki eserler
01.11.2019 - 07:50 |

Mahzendeki eserler

Müslüm Gürses’in sesinden ve bugüne kadar hiç duyulmamış eserlerden oluşan ‘Mahzendeki Şarkılar’ın devamı niteliğindeki ‘Mahzendeki Şarkılar 2’, ‘Geceler’le dinleyicilerle buluşacak.

Mahzendeki eserler

Müslüm Gürses’in sesinden ve bugüne kadar hiç duyulmamış eserlerden oluşan ‘Mahzendeki Şarkılar’ın devamı niteliğindeki ‘Mahzendeki Şarkılar 2’, ‘Geceler’le dinleyicilerle buluşacak. 90’ların sonunda kayıtları yapılan ve daha önce hiç yayınlanmamış eserlerden oluşan proje, sanatçıya saygı niteliği taşıyor.

31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zayıflamayı keşfettiler!

Zayıflamayı keşfettiler!

Farkındalık yaratıyor

Farkındalık yaratıyor

Mahzendeki eserler

Mahzendeki eserler

‘Caza bambaşka bir bakış açısı getirdik'

‘Caza bambaşka bir bakış açısı getirdik'

Sıradaki Haber