Mahzendeki eserler

Müslüm Gürses’in sesinden ve bugüne kadar hiç duyulmamış eserlerden oluşan ‘Mahzendeki Şarkılar’ın devamı niteliğindeki ‘Mahzendeki Şarkılar 2’, ‘Geceler’le dinleyicilerle buluşacak. 90’ların sonunda kayıtları yapılan ve daha önce hiç yayınlanmamış eserlerden oluşan proje, sanatçıya saygı niteliği taşıyor.