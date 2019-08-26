26.08.2019 - 11:09
'Makarnayı fazla kaçırmış olabilirim!'
Dünyaca ünlü model Heidi Klum (46) ve kendisinden 17 yaş küçük eşi Tom Kaulitz ile bir süredir devam ettirdikleri balayını bitirdi. Klum, balayı dönüşü sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Heidi Klum, Instagram hesabının hikaye bölümünden kendisine gönderilmiş, ancak içine sığmayı başaramadığı kot pantolon için teşekkür ettiği bir video paylaştı.
Kotun beden numarasıyla ilgili sıkıntı olduğunu belirten Klum, balayında makarnayı biraz fazla kaçırmış olabileceğinin altını çizdi.