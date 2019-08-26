'Makarnayı fazla kaçırmış olabilirim!'

Heidi Klum, Instagram hesabının hikaye bölümünden kendisine gönderilmiş, ancak içine sığmayı başaramadığı kot pantolon için teşekkür ettiği bir video paylaştı.

Kotun beden numarasıyla ilgili sıkıntı olduğunu belirten Klum, balayında makarnayı biraz fazla kaçırmış olabileceğinin altını çizdi.