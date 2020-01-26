Bruce Willis-Emma Heming çifti malikaneden zarar ettiler

Bruce Willis-Emma Heming çifti, Westchester County’deki evlerini 7.6 milyon dolar’a (yaklaşık 45.2 milyon TL) sattı. 64 yaşındaki oyuncu ve 41 yaşındaki model, aynı malikane için, 2014 yılında 12 milyon dolar’ı gözden çıkarmıştı. Geçtiğimiz yılın başlarında 12.9 milyon dolar’lık değer biçen ikili, alıcı bulamayınca fiyatı düşürdü. Evde beş yatak odası, beş banyo, havuz, tenis kortu, mahzen, sebze bahçesi ve ikişer araçlık iki ayrı garaj bulunuyor. Tepe manzarasına sahip saray yavrusunun komşuları arasındaysa, Ralph Lauren ve Martha Stewart gibi isimler var.