Malkoç Süalp karakolluk oldu! 'Boğazını sıktı'

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; 25 Eylül'de yaşanan olayda, Bade İşçil'in eski eşi Malkoç Süalp, yaşadığı sitenin spor salonunda 15 yaşındaki bir çocuğu dövdü.

İddiaya göre; Süalp ve oğlu Azur, sitenin kapalı spor salonuna gittiklerinde, salonda basketbol oynayan bir grup genç vardı ve kendi aralarında sinkaflı sözler sarf ederek taşkınlık yapıyorlardı. Gençlerin oğluna kötü örnek olduklarını belirten Süalp, onları uyarmak istedi.

Sitede oturan 15 yaşındaki S.H. ve Malkoç Süalp arasında tartışma çıktı ve yine iddiaya göre Süalp, gencin boğazını sıktı. Gördüğü darp sonrası ailesini arayan gencin ailesi,Süalp'ten şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"YAŞINI BİLMİYORDUM, DARP SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL"

Olayla ilgili ifadesine başvurulan Süalp, şunları söyledi:

"Azur'la birlikteydim. Oğlum çocukların küfür ettiğini duydu. Bana çocukların ettiği küfürleri sormaya başladı. Ben de çocukları uyarmak için yanlarına gittim. S.H.'nin yakasından tutup elimle ağzını kapattım. Sitede oturan S.H.'nin küçük olduğunu bilmiyordum. Darp etmem söz konusu değil."