Mammal Hands Kaş’a gelecek

Çağdaş cazın yükselen gruplarından Mammal Hands, Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor.

Türler arası geçişlerle harmanladıkları müzikleriyle dikkat çeken topluluk, 6-7-8 Eylül tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek, Kaş Caz Festivali’nde sahne alacak. Kendine Has’ın katkılarıyla Setur Marina’nın ev sahipliğinde hem yerli hem de uluslararası isimlerin ağırlanacağı organizasyonda ayrıca yoga aktiviteleri, çocuklar için atölyeler ve paneller yer alacak.

40’ıncı sanat yılında Yeni Türkü, cazın özel seslerinden Elif Çağlar, saksafoncu Korhan Futacı ve müzisyen Ediz Hafızoğlu da festivalde sahne alacak.