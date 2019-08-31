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31.08.2019 - 07:50

Mammal Hands Kaş’a gelecek

İngiltere’nin sevilen gruplarından Mammal Hands, ilk kez düzenlenecek Kaş Caz Festivali kapsamında Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Mammal Hands Kaş’a gelecek

 

Çağdaş cazın yükselen gruplarından Mammal Hands, Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor.

Türler arası geçişlerle harmanladıkları müzikleriyle dikkat çeken topluluk, 6-7-8 Eylül tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek, Kaş Caz Festivali’nde sahne alacak. Kendine Has’ın katkılarıyla Setur Marina’nın ev sahipliğinde hem yerli hem de uluslararası isimlerin ağırlanacağı organizasyonda ayrıca yoga aktiviteleri, çocuklar için atölyeler ve paneller yer alacak.

40’ıncı sanat yılında Yeni Türkü, cazın özel seslerinden Elif Çağlar, saksafoncu Korhan Futacı ve müzisyen Ediz Hafızoğlu da festivalde sahne alacak.

30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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