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23.11.2019 - 07:50 |

Manço’ya ziyaretçi akını

Barış Manço’nun kişisel eşyaları, çaldığı enstrümanlar, kullandığı fotoğraf makinesi ve yaptığı resimlerin yer aldığı Moda’daki evi, ziyaretçi akınına uğruyor.

Manço’ya ziyaretçi akını

Barış Manço’nun kişisel eşyaları, çaldığı enstrümanlar, kullandığı fotoğraf makinesi ve yaptığı resimlerin yer aldığı Moda’daki evi, ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye’deki ortalama müze ziyaretçi sayısını her yıl katlayarak geçen Barış Manço Müzesi, yerli turistlerin yanı sıra Japonya, Belçika ve Avustralya gibi ülkelerin vatandaşlarına da kapılarını açıyor.

22 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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