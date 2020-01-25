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25.01.2020 - 17:21 |

Manga, Elazığ için konser gelirini bağladı

Elazığ'da dün saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ünlüler . yardım kampanyaları başlattı. Manga grubu, dün gece Ankara’da verdiği konserin gelirini Elazığ için bağışladı.

Manga, Elazığ için konser gelirini bağladı

Instagram’dan açıklama yapan Manga grubunun üyeleri, “Bu gece Elazığ ve Malatya için sahne alacağız. Milyon Yapım ve Manga olarak konser gelirimiz ile ailesini kaybeden çocuklara destek olacağız" mesajını yazdı.

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Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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Cadde Yazarları

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