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01.11.2019 - 12:44 |

maNga yeni albüm için kolları sıvadı

Türk rock müziğin MTV ödüllü grubu maNga, yeni albüm kayıtları için geçtiğimiz günlerde projenin vokal koçluğunu üstlenen başarılı müzisyen Demir Demirkan ile stüdyoya girdi.

maNga yeni albüm için kolları sıvadı

Demir Demirkan ile birlikte stüdyo çalışmaları yapan maNga grubunun solisti Ferman Akgül, üç gün boyunca söz yazım ve vokal kayıt üzerine Demirkan'ın rehberliğinde çalışmalar yaptı.

Demir Demirkan ve Ferman Akgül, sosyal medya hesaplarından stüdyoda çalışırken çekilen fotoğraflarını paylaştı.

1 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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