maNga yeni albüm için kolları sıvadı

Demir Demirkan ile birlikte stüdyo çalışmaları yapan maNga grubunun solisti Ferman Akgül, üç gün boyunca söz yazım ve vokal kayıt üzerine Demirkan'ın rehberliğinde çalışmalar yaptı.

Demir Demirkan ve Ferman Akgül, sosyal medya hesaplarından stüdyoda çalışırken çekilen fotoğraflarını paylaştı.