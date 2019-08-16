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16.08.2019 - 10:53

Manuş Baba: Balat'ta kirada oturuyorum

'Manuş Baba' adıyla tanınan şarkıcı Mustafa Özkan, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa2 programına konuk oldu. Çeşme'de Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan Manuş Baba, hakkında merak edilenlerini anlattı.

Manuş Baba: Balat'ta kirada oturuyorum

Manuş Baba'nın, '2. Sayfa' canlı yayınında yaptığı açıklamalar şöyle:
- İstanbul'a 5 yıl önce geldim. Mecidiyeköy'de kiralık bir evde kalıyorduk arkadaşlarla. Hala kiradayım gerçi. Her şey oradaydı. Köprü, metrobüs. Bütün insanların yolu oradan geçiyor. Mecidiyeköy'den kaçtım, Balat'a yerleştim. Çok tatlı bir hayatım var. Komşularım, arkadaşlarım... Tam bir mahalle. Orada yaşayıp, o mahalleden beslenmek benim için çok önemli. 32 yaşındayım. Sürekli yollarda olmak aidiyet duygumu azalttı.

- Saçlarım gerçek. Babam sağ olsun. Lisedeyken 'moruk' diyorlardı. Garip geliyordu, şimdi alıştım. Neye alışmıyor ki insan? Şimdi hoşuma gidiyor.

- Askerlik fotoğrafımı görünce ben de güldüm. İnsanlar mutlu olduğu için sevindim. Onun dışında görüntüm umurumda değil. Sosyal medyadaki eleştirilere çok takılmam. Adamın biri benim için, 'internetten sipariş verdiğim, eve gelen' yazmış. Çok güldüm.

 

 

16 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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